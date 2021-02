La strada intrapresa dal Genoa è quella giusta ma il percorso che porta alla salvezza è ancora lungo e irto di ostacoli. Davide Ballardini lo sa bene e proprio per questo motivo, nonostante una classifica ampiamente positiva e un distacco sulla zona rossa che attualmente fa segnare un incoraggiante più 9, l'attenzione dei rossoblù non può calare. Soprattutto in una settimana come quella attuale che condurrà il Grifone allo scontro diretto con il Torino.



Una sfida, quella in programma sabato alle 15 nel capoluogo piemontese, che per Criscito e compagni rappresenta l'occasione per staccare forse in maniera definitiva la compagine dei tanti ex. Uscire dal Grande Torino imbattuto sarà quindi l'obiettivo di Ballardini che tuttavia per riuscire nell'intento dovrà rinunciare alla guida di Milan Badelj. Il centrocampista croato è stato infatti ammonito sabato sera contro il Napoli e, essendo in diffida, salterà come da regolamento la prossima gara. Pronto a prenderne il posto è quel Nicolò Rovella che presto avrà proprio in Torino, anche se sulla sponda opposta del Po, la sua nuova dimora.



Per il giovane regista lombardo, che dovrà non far rimpiangere un compagno tra i più positivi dell'attuale momento rossoblù, un primo importante esame di maturità.