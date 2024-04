Genoa, non solo Fiorentina e Monza. Spunta una nuova pretendente per Gilardino

Si allunga la lista di squadre di Serie A che hanno posato i propri occhi suMentre il rinnovo tra il Genoa e il tecnico piemontese, in scadenza il prossimo 30 giugno, fatica ad arrivare, con l'incontro tra le parti che a oggi non ha ancora una data ufficiale né ufficiosa, altre squadre stanno provando a sfruttare l'occasione per assicurarsi le prestazioni dell'ex centravanti del Milan e della Nazionale.L'interesse più noto e datato è quello della, altro club che si avvalse delle prestazioni del Gilardino centravanti. I viola, ormai in procinto di salutare Vincenzo Italiano, vorrebbero sostituirlo proprio con l'ex Violinista o, in alternativa, con Raffaele Palladino. Nel caso in cui quest'ultimo dovesse salutarepotrebbero essere proprio i brianzoli a fiondarsi sul Gila, i cui rapporti con l'amministratore delegato dei lombardi, Adriano Galliani, sono intensi e annosi.

Negli ultimi giorni, tuttavia, una terza squadra sembra essersi messa sulle tracce del 41enne di Biella. Secondo Tuttosport, alle prese con il possibile addio di Ivan Juric, starebbe infatti facendo un pensiero su Gilardino. Seppur negli giorni le posizioni tra l'attuale tecnico granata e il presidente Urbano Cairo sembrano essersi riavvicinate dopo settimane di lontananza, non è da escludere che a fine stagione il croato lasci la panchina del Toro. Magari passando il testimone al suo vecchio compagno in rossoblù...