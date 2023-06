Ormai in chiusura la trattativa per portare in rossoblù Aaron Martin, il Genoa sfoglia la margherita per un altro esterno mancino.



Nei piani di Alberto Gilardino c'è infatti l'idea di affiancare al laterale spagnolo in arrivo a parametro zero dal Mainz anche un altro pari ruolo che completi la batteria sulla corsia sinistra.



Tre i nomi attuali vagliati dalla dirigenza del Grifone: Emanuele Valeri della Cremonese, Alessandro Zanoli del Napoli e Pol Lirola del Marsiglia.