Proseguirà anche in trasferta, domenica prossima a ferrara, la protesta della tifoseria organizzata del Genoa nei confronti della gestione Preziosi.



Con un comunicato diffuso questo pomeriggio due delle maggiori sigle del tifo organizzato rossoblù, Ultrà Genoa C.F.C. 1893 e ACG, annunciano che la loro presenza contro la Spal si limiterà all'esterno dello stadio Mazza: "Domenica 28 aprile anche in occasione dell’incontro Spal-Genoa ed in segno di coerenza e continuità con una decisione presa che non è stata figlia di un episodio ma di una lunga riflessione, la tifoseria organizzata non entrerà nel settore riservato agli ospiti dello stadio della cittadina estense, rimanendo fuori e lasciando il settore vuoto. Sabato scorso è stato un segnale che deve aver determinato in modo forte e chiaro il messaggio inviato al proprietario ed a i suoi sempre più rari lacchè. Ormai la partita è tra la forza di un popolo e chi usa il Genoa solo per interessi personali, senza nemmeno metterci domenicalmente la faccia. Porteremo avanti una dura contestazione contro chi ha più volte definito I Genoani un “pubblico di merda” e soprattutto contro chi ha ridotto il "nostro" Genoa alla stregua di una barzelletta, che purtroppo non fa per nulla ridere. Naturalmente anche a Ferrara, in assenza dei tifosi, non ci saranno striscioni e colori rossoblu sugli spalti. Infine, la settimana prossima, presso la sala chiamata del Porto di Genova, verrà indetta un'assemblea generale, APERTA A TUTTI, dove insieme decideremo quali forme di contestazioni portare avanti in attesa della auspicata liberazione. Oggi più che mai abbiamo bisogno di una tifoseria unita, per il bene del Genoa e del suo futuro, nel rispetto della sua storia. Sempre con il Genoa, mai con Preziosi, il vero ed unico nemico dei gloriosi colori rossoblu".