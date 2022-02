Non solo calcio per la 777 Partners, la holding statunitense che dallo scorso autunno detiene la totalità delle quote societarie del Genoa.



I nuovi proprietari del club più antico d'Italia stanno infatti per sbarcare nel mondo dei voli low-cost con la Bonza Airlines, compagnia aerea australiana che coprirà 25 nuove rotte all'interno del continente australiano.



La nuova società decollerà con una flotta completamente nuova di Boeing 737 Max a partire dal prossimo maggio.



A darne l'annuncio è il portale di viaggi TravelQuotidiano.com