Il 2021 del Genoa si chiude con l'ennesimo infortunio per un giocatore rossoblù. A cadere vittima della malasorte nel corso della gara di ieri sera contro l'Atalanta è stato questa volta Mimmo Criscito.



Il capitano rossoblu è stato costretto ad abbandonare il campo a metà della ripresa, a causa di un guaio muscolare al polpaccio che gli ha impedito di continuare a giocare. Criscito del resto è stato a lungo ai box nelle scorse settimane proprio a causa di un guaio simile che gli ha fatto saltare quasi un mese e mezzo di gare. Il timore è quello di una ricaduta anche se l'impressione avuta è quella che il numero 4 rossoblù si sia fermato in tempo, evitando guai peggiori.



Lo stesso giocatore, del resto, a fine gara si è mostrato relativamente sereno confidando anche grazie alla pausa natalizia di poter tornare a disposizione di Andriy Shevchenko già per la prima sfida del 2022, quella dell'epifania in casa del Sassuolo.