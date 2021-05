Sembrano complicarsi le speranze del Genoa di riportare a Pegli Kevin Strootman.



Stando a quanto scrive il portale transalpino Jeunesfooteux.com, l'Olympique Marsiglia vorrebbe inserire il cartellino del centrocampista olandese come parziale contropartita per riscattare dalla Fiorentina Pol Lirola.



L'intenzione della dirigenza provenzale è quella di convincere i viola a cedere definitivamente il terzino spagnolo, reduce da una stagione in prestito molto positiva con l'OM, garantendo oltre a circa 4 milioni di euro anche le prestazioni di Strootman. Sul buon esito dell'operazione, che complicherebbe i piani di rientro dell'ex Roma in rossoblù, pesa però l'alto stipendio percepito dall'olandese, che attualmente guadagna circa 4,5 milioni di euro all'anno.