Inizia con una bella e convincente vittoria la stagione del Genoa.Nel primo impegno del nuovo annoIn un Marassi in cui fanno bella presenza oltre diecimila tifosi, i ragazzi di Blessin dominano i sanniti dal primo all’ultimo minuto, concedendosi solo un paio di distrazioni che peraltro consentono agli ospiti di lenire il risultato., autore di due assist e di un gol dopo aver centrato anche un legno in avvio.che con la sua doppietta sul finire del primo tempo ha spianato la strada al Grifone.Parte subito a razzo il Genoa, dominando campo e gioco e colpendo ben due traverse nei primi 20 minuti con Coda e Portanova. Lo stesso Portanova impegna alla mezzora Paleari con un esterno destro dal limite che meriterebbe maggior fortuna. Il gol rossoblù è comunque nell’aria e si concretizza al. Vantaggio legittimo per quanto visto in campo ma contestato dai sanniti per via di un intervento di Sabelli su Letizia ad inizio azione.il centravanti campano rifinisce, l’esterno islandese realizza. Il Genoa culla l’illusione di andare al riposo sul doppio vantaggio ma in pieno recupero la difesa di casa prima regala un angolo e poi, sugli sviluppi dello stesso, si fa sorprendere dalla parabola diLa rete del polacco riapre la contesa e desta un Benevento che fin lì non si era mai affacciato dalle parti di Martinez. Il risveglio giallorosso è certificato ad inizio ripresa dall’occasione di Forte che sfiora il gol del pari sul cross teso di Koutsoupias. Il campanello d’allarme non suona però a vuoto per il Genoa che si rifà vivo con un bel diagonale di Ekuban che sfiora il palo alla sinistra di Paleari. Il 3-1 è tuttavia solo rimandato di qualche minuto. Poco dopo, infatti, Viviani mette le mani in faccia a Sabelli in piena area e il signor Colombo, con l'ausilio del Var, concede il rigore. Il duello tra ex tra Paleari elo vince il bomber di Cava de’ Tirreni che, mandando il portiere a destra e la palla a sinistra,La rete di Coda ha l'effetto di un’anestesia su una gara che a quel punto ha più poco da dire. Le uniche emozioni le regala il neo-entrato Yeboah. L'italo-ghanese appare voglioso di mettersi in mostra ma deve fari i conti con i centimetri che gli negano la gioia del gol per fuorigioco.per i sanniti con una sassata da fuori che non lascia scampo a Martinez. Il lampo dello svedese arriva però troppo tardi per riaccendere le speranze del Benevento.