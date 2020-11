Tra i diversi giocatori a cui Rolando Maran ha dovuto rinunciare nelle ultime settimane c'è anche Davide Zappacosta, uno degli acquisti più importanti del mercato estivo del Genoa.



Dopo un debutto col botto contro il Crotone, con tanto di eurogol da fuori area, il laterale laziale arrivato in prestito dal Chelsea si è dovuto fermare, prima a causa del Covid che ha colpito lui come buona parte dei compagni, poi per un guaio muscolare. Una defezione importante per una squadra già falcidiata dalle assenze che tuttavia sembra ormai essere rimasta alle spalle. Da qualche giorno, come sottolinea il sito ufficiale del club rossoblù, Zappacosta è tornato a correre sul prato verde di Pegli, nel tentativo di recuperare il prima possibile quel terreno perso suo malgrado nelle ultime settimane. Ad aiutarlo nella sua missione giunge provvidenziale la sosta per le nazionali. Una pausa che lascerà il Grifone a riposo per quasi due settimane, dando al suo numero 77 la possibilità di tornare finalmente a sgommare sulla fascia.