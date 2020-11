Se Paganini non replicava, oggi nella sua Genova c'è chi non fa altrettanto.E', centrocampista arrivato dalla terra di Amleto per portare ordine della mediana del Genoa. Un buon giocatore, non certo un fuoriclasse, come tanti se ne sono visti con indosso la maglia del club più antico d'Italia. Eppure al 27enne di Gladsaxe. Delle tre reti realizzate dal giorno del suo sbarco in Italia, avvenuto ormai quasi due anni fa, per ben due volte queste hanno permesso al Grifone di battere i cugini della Sampdoria.Era accaduto lo scorso luglio, nel primo derby vinto dai genoani dopo oltre quattro anni di rospi amari. E' riaccaduto ieri in Coppa Italia. In entrambe le occasioni, purtroppo, i suoi tifosi hanno potuto esultare per le prodezze del mediano danese soltanto dal salotto di casa. Colpa di un Covid che ha svuotato, tra le altre cose, anche le tribune degli stadi. E allora non potendo farlo nelle piazze reali, la gioia del popolo rossoblù è esplosa in quelle virtuali, dove la foto di Lerager in festa con i blucerchiati mesti sullo sfondo è già diventata un meme virale.A contribuire alla propria popolarità telematica ha contribuito lo stesso giocatore postato sulla propria pagina Instagram una foto dell'esultanza seguita alla rete del sorpasso timbrata ieri sera e corredata da una breve ma incisiva didascalia:ha vergato Lerager, riconoscendo il suo ruolo di uomo della provvidenza rossoblù nelle stracittadine, per poi aggiungere altre brevi mini frasi e una dedica speciale: "Piano piano. Buona serata Genoa. Un gol per mio figlio Valdemar, due mesi oggi".