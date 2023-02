Genoa-Palermo 2-0 (primo tempo 1-0)

Marcatori: 25’ pt Gudmundsson (G); 96’ Jagiello (G).

Assist: 96’ st Puscas (G).



GENOA (4-3-2-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, Badelj, Sturaro (27’ st Strootman); Gudmundsson (43’ st Jagiello), Aramu (27’ st Dragus); Coda (27’ st Puscas). (A disp.: Semper, Vodisek, Matturro, Czyborra, Boci, Salcedo, Yalçin). All.: A. Gilardino.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente (27’ st Segre), Saric (21’ st Broh), Damiani (1’ st Gomes), Verre (27’ st Soleri), Sala; Brunori, Di Mariano (21’ st Tutino). (A disp.: Massolo, Grotta, Buttaro, Aurelio, Orihuela, Graves, Lancini). All.: E. Corini.



ARBITRO: L. Marinelli di Tivoli; Assistenti di linea: Di Vuolo e Vigile: IV Uomo: Monaldi; VAR: Abbattista, AVAR: Paterna.



AMMONITI: 31’ pt Sabelli (G), 41’ pt Hefti (G), 30’ st Segre (P), 30’ st Corini (all. P), 40’ st Mateju (P), 49’ st Nedelcearu (P).

RECUPERO: 2’ pt; 7’ st.