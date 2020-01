L’attaccante del Genoa Goran Pandev ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita della gara col Sassuolo.



Sul gol

"Sapevo che era una partita molto importante per noi, anche molto difficile, perché il Sassuolo è una bella squadra, gioca bene. L’importante per un attaccante è fare gol, oggi abbiamo sofferto fino alla fine, alla fine Dio ci ha aiutato e abbiamo portato a casa tre punti che per noi valgono tanto".



Vittoria ottenuta con carattere, nervi, denti

"E’ una vittoria di cuore, grazie anche a questo splendido pubblico che oggi ci ha dato una grande mano perché anche loro si sono accorti che eravamo in difficoltà. Abbiamo vinto tutti insieme".



E’ un nuovo inizio questa vittoria?

"Speriamo, dobbiamo andare piano, lavorare, seguire il mister, il campionato è lunghissimo, speriamo di fare ancora meglio".



Sulla squadra. I “vecchi” rappresentano sempre una garanzia, è un caso?

"Io sto cercando di aiutare i ragazzi, sono tutti ragazzi bravi, ma quando si è in una situazione così difficile dalla quale uscire ci vuole anche un po’ di esperienza. Abbiamo avuto anche un po’ di fortuna oggi e alla fine abbiamo vinto".



Che cosa deve cambiare rispetto alle passate gestioni, per staccarvi dagli ultimi posti?

"Dobbiamo lavorare, crederci di più, stare uniti e così se ne esce. Questa è una buona squadra e non merita di stare là, la classifica è questa e dobbiamo accettarla, bisogna lavorare ancora di più per uscire da questa situazione".