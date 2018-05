Sergio Innocenti, l'osservatore che scoprì Mattia Perin, parla ai microfoni di Pianetagenoa1893 del futuro del portiere: “Mi piacerebbe vederlo al Napoli, è una piazza che secondo me sarebbe adatta al suo carattere da scugnizzo. Nelle mani di Ancelotti è il portiere ideale per il dopo Reina. In ogni caso anche la Juve sarebbe un’ottima destinazione per la sua carriera. Molti credono che Perin farà il numero dodici in bianconero, io sono del parere opposto: con tutto il rispetto per Szczesny, che reputo un portiere di livello internazionale, ma non vedo grosse differenze tra Mattia e il portiere polacco”.