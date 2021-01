L'attaccante del Genoa Eldor Shomurodov ha lasciato una bella intervista a La Gazzetta dello Sport: "Ero consapevole, quando ho detto sì ai rossoblù, delle difficoltà che avrei trovato in Italia, ma avevo solo un modo per potermi imporre: impegnarmi tanto. In Uzbekistan ci sono molti talenti che meriterebbero di avere un'occasione all'estero, probabilmente questa mia esperienza servirà a portare qui altri connazionali. Come nasce la passione per Drogba e Rivaldo? Il secondo ha giocato nel Bunyodkor, di cui pure io ho vestito la maglia. Drogba è forte, ma pure un carattere estremamente libero. Perciò è un modello da seguire. Io il Messi uzbeko? Mai l'ho capito, a dire il vero. Ma ora me lo tengo... Ora penso al Genoa. Per i complimenti, semmai, ci sarà tempo più avanti".