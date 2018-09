Un infortunio muscolare l'ha costretto ad abbandonare anzitempo il ritiro della nazionale azzurra, rimandando il suo eventuale esordio con l'Italia a data da destinarsi.

Prima di rientrare a Monaco, però, Pietro Pellegri si è concesso un paio di giorni nella sua Genova, trascorrendo qualche ora in compagnia di amici e familiari.



Come riporta questa mattina il Secolo XIX, il 17enne ex centravanti del club rossoblù fresco di primo gol in Ligue 1 ieri pomeriggio ha fatto un lungo giro per le vie del centro cittadino assieme ad un amico, facendo un salto in libreria prima di andare a trovare un piccolo paziente ricoverato all'ospedale pediatrico Gaslini: "Ho passo due passi in centro - ha raccontato il giocatore al quotidiano ligure - un salto alla Feltrinelli e poi una visita a un bimbo ricoverato al Gaslini. Genova è la mia città, tornare è speciale e mi ha colpito trovare sul diario Comix una pagina a me dedicata".