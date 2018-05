Da tredici mesi non provava l'emozione di alzare le braccia al cielo, da addirittura quattro anni non lo faceva nel nostro campionato: la zampata con cui al 64' di Genoa-Fiorentina Giuseppe Rossi ha violato la porta di quella che fu la sua ultima squadra italiana ha un sapore del tutto particolare per il talentuoso e sfortunato attaccante italoamericano: "Sto vivendo un mix di emozioni - ha rivelato in zona mista Pepito - Ho segnato dopo tanto tanto tempo ma ho anche giocato 65 minuti dopo altrettanto. E sono contento. Però ho fatto gol alla mia ex più importante ed è stata dura non esultare, ma ho grande rispetto per la Fiorentina, per la città di Firenze e per i tifosi viola. Ora mi sento bene anche se sono stanco, dopo tredici mesi dove non avevo giocato mai più di mezz’ora".



Aldilà del ritorno al gol, dunque, per Pepito l'importante è stato ritrovare un ritmo partita finalmente soddisfacente: "Mi sento bene, mi alleno bene, oggi ho fatto un grande passo in avanti, aver segnato è un bonus, però è stata un'emozione molto forte. E poi ho segnato sotto la Nord e credo che ci sarà sicuramente una bella foto ad immortalare il momento. Però prima di tutto per me era importante essere in campo e aiutare i miei compagni lottando con loro. Il gol è stato una grande giocata da parte di tutti, frutto del nostro modo di muoverci senza dare loro punti di riferimento".



Con il contratto in scadenza a fine giugno, Rossi non si sbilancia sul futuro: "Mancano ancora due settimane alla fine del campionato e per ora io penso solo a finirlo nel migliore dei modi. Ho tanta voglia di essere protagonista. Oggi siamo tristi per il risultato, ma ci può stare contro la Fiorentina. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato il nostro carattere, peccato per l’espulsione: di sicuro torniamo a casa a testa alta e fieri di noi stessi".



Pepito, infine, rivolge un pensiero a chi per primo credette in lui da ragazzino, ai tempi del Manchester United: "Un pezzo di questo gol vorrei dedicarlo a Sir Alex Ferguson, spero che guarisca il prima possibile".