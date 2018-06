Potrebbe essere Gregoire Defrel uno dei due esterni d'attacco promessi nelle scorse settimane da Enrico Preziosi al tecnico del Genoa Davide Ballardini.



Il 27enne francese, già scarsamente utilizzato da Di Francesco nella passata stagione, con gli arrivi alla Roma di Kluivert e Pastore rischia seriamente di non essere neppure inserito nella lista dei 25 giocatori utilizzabili in campionato. Sulle sue tracce si stanno muovendo diversi club, tra i quali uno dei più attivi sembra essere la Sampdoria.



Tra le varie contendenti spicca anche il Genoa che ha recentemente richiesto informazioni sull'ex attaccante di Cesena e Sassuolo. Un elemento che ben conosce la nostra Serie A, essendovi di casa da ormai 8 stagioni, e che può essere utilizzato sia come esterno di destra in un tridente offensivo che come punta centrale.