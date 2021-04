"Fa schifo, ma è pure inevitabile”: così Mattia Perin risponde sulle colonne della Gazzetta dello Sport quando gli si chiede cosa pensi del calcio senza tifosi. La reazione del portiere del Genoa è secca e non lascia spazio a malintesi, facendo però intendere anche come le gare a porte chiuse fossero l'unica soluzione per mandare avanti lo spettacolo malgrado la pandemia.



Nel suo intervento sulle pagine rosa del quotidiano sportivo più famoso d'Italia, Perin ha poi parlato anche dell'apporto dato da Davide Ballardini alla squadra: "Con lui abbiamo migliorato in fase difensiva. Subiamo poco e questo fa la differenza. Il valore aggiunto è però l’atteggiamento: se non avessimo cambiato rotta sarebbe stata un’altra annata difficile. Ora pensiamo a chiudere in fretta il discorso salvezza".



L'Airone di Latina si è poi soffermato sul prestigioso traguardo da lui tagliato due partite fa, che dopodomani potrebbe essere raggiunto anche dal suo capitano: "Sono contento di essere diventato importante per questo Genoa. Contro il Benevento ho superato le 200 presenze con questo club e assieme a Criscito siamo pronti a scrivere altre pagine importanti".