Che le speranze salvezza del Genoa siano appese ad un filo sottilissimo è ormai un dato assodato. A rendersene conto è anche la stessa dirigenza rossoblù, come testimoniano le parole rilasciate ieri dal direttore generale del grifone Giorgio Perinetti all'Ansa: “Dobbiamo assolutamente trovare le energie per fare il miracolo e soprattutto bisogna sperare che l’Inter faccia l’Inter fino in fondo – ha detto Perinetti rifendosi agli incontri dell'ultima giornata di campionato - Dovremo andare a Firenze per cercare i 3 punti anche se adesso come adesso sembra impossibile, ma abbiamo ormai visto che tutto può succedere”.



Soltanto vincendo in casa della Fiorentina il Genoa sarebbe certo di mantenere il suo posto nella massima categoria. In caso contrario tutto dipenderebbe da un'eventuale sconfitta dell'Empoli nella San Siro nerazzurra. Tuttavia nel caso l'Udinese, peraltro già salvo, non dovesse a sua volta fare altri punti il Genoa sarebbe costretto ad espugnare i Franchi con almeno due gol di scarto.