Le intenzioni del Genoa di rinforzare il proprio reparto avanzato in vista del mercato invernale avrebbero portato i dirigenti rossoblù a guardare in casa Spezia.



In riva al Golfo dei Poeti c'è infatti un giocatore a cui Luca Gotti non pare riservare troppa attenzione ma che invece in rossoblù potrebbe avere più spazio. E' la punta 21enne David Strelec, centravanti della nazionale slovacca che tra gli aquilotti sta facendo fatica ad imporsi.



Ne dà notizia oggi Il Secolo XIX.