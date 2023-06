Idea nuova per il centrocampo del Genoa.



Nel mirino dei dirigenti di mercato del club neopromosso in Serie A sarebbe finito un roccioso ed esperto mediano colombiano attualmente in forza allo Zenit. Si tratta di Wilmar Barrios, 29enne ex Boca Juniors, da quattro anni domiciliato in Russia.



Adattabile anche al ruolo di difensore centrale, il giocatore è da tempo nel giro della nazionale del suo Paese. Con la divisa dei cafeteros, Barrios ha disputato le Olimpiadi 2016, il mondiale 2018 e le ultime due edizioni di Copa America.



Ne dà notizia Gianluca Di Marzio.