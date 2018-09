Con i suoi quattro gol in tre turni di campionato, che diventano otto se si conteggia anche la gara di Coppa Italia di metà agosto, Krzsystof Piatek è la vera sorpresa di questo avvio di stagione: "L'inizio di stagione è stato buono - ha dichiarato l'attaccante del Genoa a Sky Sport - ma io non ci penso: guardo avanti e sono già concentrato sulla prossima partita con la Lazio".



Già prima del suo sbarco in Italia in molti nella sua Polonia lo paragonano a Robert Lewandowski. Un parallelismo che tuttavia l'ex centravanti del Cracovia respinge umilmente: "Nessun paragone: lui gioca nel Bayern Monaco, io nel Genoa".



Così come altrettanto umilmente sembra non voler credere alle voci che parlano di un possibile interessamento da parte del Barcellona nei suoi confronti: "Non credo sia vero, anche se ho sentito queste voci...".



Nel frattempo Piatek si gode il momento magico con il suo Genoa: "Se ho segreti? Macchè, semplicemente cerco di migliorare dando il massimo in allenamento. Con l'allenatore Ballardini abbiamo concordato la mia collocazione in campo: in partita so esattamente cosa devo fare".



Alla prima esperienza al di fuori del del suo paese, il 23enne polacco non ha incontrato problemi di ambientamento. Anche perché ci avevano già pensato i suoi connazionali della Sampdoria a spiegargli cosa avrebbe trovato a Genova: "Avevo chiesto informazione a Kownacki, Bereszyński e Linetty - ha spiegato Piatek - sapevo già che sarebbe stato tutto fantastico".