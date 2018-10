Il pareggio con la Juve può dare una marcia in più per rompere l’incantesimo contro l’Udinese. Il Genoa torna in campo dopo l’1-1 allo Stadium, stavolta contro i bianconeri friulani contro cui i rossoblù hanno perso le ultime tre partite. Un piccolo tabù che nelle quote 888sport.it può essere interrotto al Ferraris domenica pomeriggio, visto il 2,10 offerto sull’«1». Ottimisti anche gli scommettitori, che sul Genoa hanno puntato nel 45% dei casi; d’altra parte, la squadra di Velazquez ha perso le ultime quattro partite, un bilancio pesante che in quota porta il «2» a 3,75 (con il 25% delle scelte), mentre il pareggio è dato a 3,35 (30%). Comunque vada, il compito dei rossoblù è anche quello di tornare a segnare contro i bianconeri, obiettivo mai raggiunto nei tre precedenti ko: stavolta, con Piatek dalla sua parte, la rete del Genoa vale 1,23, mentre per il Goal (entrambe a segno) si sale a 1,90. Lo scorso gennaio l’Udinese, pur vincendo, rimediò l’espulsione di Samir: un altro cartellino rosso durante l’incontro (indipendentemente dalla squadra a cui verrebbe assegnato) si gioca a 4,00.