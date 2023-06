La difesa del Genoa è, almeno all'apparenza, il reparto che meno necessita di aggiustamenti in vista del ritorno in Serie A del Grifone.



Bani, Dragusin, Vogliacco e il neocampione del mondo juniores Matturro garantiscono esperienza e duttilità al pacchetto arretrato di Alberto Gilardino. Tuttavia dal punto di vista prettamente numerico la coperta appare un po' troppo corta, ragion per cui la dirigenza rossoblù sta scandagliando il mercato alla ricerca di almeno un elemento in grado di completare il reparto.



A tal proposito il nome emerso nelle ultime ore è quello di Omar Alderete, 26enne centrale del Getafe e della nazionale paraguaiana, che in passato ha vestito anche le maglie di Basilea, Valencia ed Hertha.



Il club spagnolo pare disposto a cedere il ragazzo per una cifra che oscilla tra i 6 e i 7 milioni di euro, il Genoa vorrebbe spendere qualcosa meno. Probabile che, se le volontà comuni dovessero persistere, le parti possano incontrarsi a metà strada.