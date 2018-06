Genoa e Pescara lavorano per un ampio scambio di cartellini.



Secondo quanto racconta Sky Sport, sono ben tre i giocatori che nei prossimi giorni potrebbe viaggiare lungo la direttiva che unisce il Ferraris all'Adriatico. La trattativa prevede l'arrivo in rossoblù di Francesco Zampano, terzino destro 24enne da gennaio in prestito all'Udinese dove però ha trovato davvero poco spazio. Nato a Genova e cresciuto nel vivaio della Sampdoria, Zampano è transitato qualche anno fa anche dalla Virtus Entella. Percorso inverso farebbe invece Riccardo Importa tesserato rossoblù, attualmente parcheggiato a Bari. Nell'operazione, inoltre, entrerebbe anche Riccardo Fiamozzi, altro elemento a libro paga del Genoa, ma da sei mesi temporaneamente domiciliato proprio a Pescara.