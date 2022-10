Il Genoa espugna Cosenza nonostante arbitro e Var https://t.co/s87xHwtch8 — Alberto Zangrillo (@azangrillo) October 15, 2022

Malgrado la vittoria, bella ed importante, ottenuta sabato a Cosenza,A fargliela maturare è statoarbitro della sfida del San Vito, che con le sue decisioni, avvallate dal Var, ha rischiato di mettere in serio dubbio il successo dei liguri.In effetti in almeno due episodi chiave (l'espulsione di Mattia Bani sull'1-0 per il Genoa e il rigore concesso al Cosenza sul finire del primo tempo) il direttore di gara è parso aver preso degli abbagli clamorosi, invertendo entrambe le decisioni proprio ai danni della squadra di Blessin.Alla fine il Genoa ha vinto lo stesso ma, come detto,. Pochi minuti dopo il game over di Cosenza, il numero uno del Grifone ha infatti ripostato sul proprio profilo Twitter l'articolo dell'Ansa in cui nel descrive il successo dei liguri si sottolineava fin dal titolo (​"Il Genoa espugna Cosenza nonostante arbitro e Var") la pessima giornata del fischietto fiorentino.Un modo come un altro per testimoniare, senza strillare, il proprio disappunto.