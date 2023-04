La certezza è che a Como, lunedì pomeriggio, il Genoa si presenterà privo del capitano e del suo vice.



Sia Mattia Bani che Stefano Sturaro non prenderanno infatti parte alla trasferta post-pasquale del Grifone. Il primo è alle prese con una frattura al naso rimediata nei minuti iniziali della sfida di venerdì sera con la Reggina. Il difensore toscano verrà a tal proposito operato in giornata presso l'ospedale San Martino dopodiché gli verrà consentito di tornare in campo solo indossando un'apposita maschera protettiva. Improbabile tuttavia che possono essere già a disposizione per la gara del Sinigaglia.



Gara che salterà sicuramente anche il centrocampista sanremese, uno dei più positivi contro i calabresi ma rimasto negli spogliatoi dopo l'intervallo a causa di un risentimento muscolare alla coscia. A fargli marcare visita in riva al lago non saranno tuttavia i medici bensì il giudice sportivo. Sturaro è stato infatti espulso direttamente dalla panchina nel concitato finale di gara con la Reggina e la squalifica per lui sarà inevitabile