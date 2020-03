La bella e importante vittoria in casa ottenuta ieri pomeriggio nella San Siro rossonera ha lasciato qualche strascico in casa Genoa.



In particolare nelle gambe di Valon Behrami, uscito anzitempo e malconcio dal Meazza a causa di un problema muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra.



Le condizioni del mediano svizzero verranno valutate nei prossimi giorni, nel tentativo di capire se l'ex Udinese potrà essere eventualmente disponibile sabato prossimo contro il Parma nel caso la gara con i ducali venga regolarmente disputata.