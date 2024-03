Genoa, presentata la quarta maglia: omaggio vintage a una divisa iconica

Marco Tripodi

Un omaggio alla stagione 2000-2001. Non esattamente la migliore nella storia recente del Genoa ma comunque rimasta nel cuore e nella testa di molti suoi tifosi.



Questa mattina, a Milano, il club ligure ha presentato ufficialmente la sua quarta divisa da gioco stagionale. Una divisa che richiama esplicitamente la tenuta indossata nella prima stagione del terzo millennio dalla squadra all'epoca militante in Serie B.



La maglia svelata oggi è la rivisitazione di una delle divise più iconiche nella tradizione genoana, chiaramente identificabile dai loghi gialli dello sponsor tecnico presenti in serie sulle due maniche. Il fronte e il retro, invece, accolgono i tradizionali quarti alternati rossi e blù. Rossi sono anche i pantaloncini abbinati alla casacca "a richiamare - come si legge nel comunicato diffuso dal Grifone - uno dei colori identitari del club di calcio più longevo nel panorama nazionale".



Il kit, da questa mattina disponibile in vendita sia online che nei negozi fisici del Genoa e della Robe di Kappa, anche verrà indossato per la prima volta dai giocatori di Alberto Gilardino sabato pomeriggio in occasione della gara interna di campionato contro il Frosinone.