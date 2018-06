Il Genoa di Enrico Preziosi compie 15 anni. Il 27 giugno 2003 il re dei giocattoli diventava il nuovo proprietario del grifone e per festeggiare la ricorrenza ha concesso un'intervista esclusiva al Secolo XIX in cui parla anche delle strategie di mercato del suo club. A cominciare dalla tanto discussa cessione alla Juventus dell'ormai ex capitano rossoblù: "Perin aveva un solo anno di contratto, Nell'ultima stagione abbiamo inseguito il suo agente per rinnovare ma non è stato possibile. È chiaro che il valore di Perin è di 8-10 milioni di euro in più però bisogna guardare in faccia la realtà: a Mattia voglio bene, so che non sarebbe andato via a scadenza. Mi spiace solo che ci abbia messo nelle condizioni di sederci al tavolo con la Juve, in cui da tempo voleva andare, in posizione di debolezza".



Preziosi ammette poi come Eddy Salcedo sia prossimo a passare a cambiare squadra: "L'nter avrà su di lui un diritto di riscatto e noi ci terremo un controriscatto. Abbiamo preso Valietti che andrà all'Avellino. Ci crediamo molto".



Gli affari col Biscione dovrebbero però concludersi qui, almeno per questa estate, nonostante le voci che si rincorrono da qualche giorno circa l'interesse del grifone per altri tesserati nerazzurri: "Non ci sono giocatori per noi - afferma seccamente Preziosi - Eder non potrà mai venire al Genoa per evidenti motivi".