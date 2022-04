Sono giorni piuttosto tesi in casa Genoa. E non soltanto per una situazione di classifica difficilissima da migliorare.



I rapporti tra la 777 Partners e l'ex proprietario Enrico Preziosi, in aperto contrasto sull'approvazione del bilancio societario, rischiano infatti di avere pesanti ripercussioni sul futuro dell'intero club.



Tutto risale a qualche settimana fa quando il Joker, ad oggi ancora membro del Consiglio d'Amministrazione rossoblù, si rifiutò di approvare il documento finanziario in quanto a suo dire viziato da alcune voci passive imputabile alla sua gestione ma che lui non riconosceva. Una situazione che in linea di massima non dovrebbe creare grossi problemi alla ratifica della delibera, che otterrebbe il via libera grazie al voto degli altri cinque membri del CdA.



In verità, come rivela questa mattina la Gazzetta dello Sport, la questione potrebbe complicarsi nel caso in cui alla prossima assemblea, prevista per il 30 aprile, Preziosi ribadisse il proprio veto e decidesse di ricorrere a un’azione giudiziaria chiedendo in pegno le azioni del club.



Una scenario disastroso che avrebbe conseguenze difficilmente immaginabili. Tuttavia, come ribadisce la stessa Gazzetta, non è da escludere che alla fine la vicenda si possa risolvere in maniera bonaria.