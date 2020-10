Il presidente del Genoa Enrico Preziosi è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per commentare il rinvio della gara con il Torino, a causa dei diversi casi di positività dei rossoblù: "Uniformarsi così alla norma UEFA, non avendolo neanche stabilito tra di noi, sarebbe stato un brutto spot per il calcio. E' prevalso il buonsenso, poi si stabiliranno regole precise in modo che tutti sappiano come comportarsi nel momento in cui succede qualcosa. Se non veniva rinviata Genoa-Torino sarei dovuto scendere in campo io, magari anche Maran e Faggiano", riporta Tuttonapoli.net.



NESSUN POSITIVO A NAPOLI - "Il virus è incontrollabile perché ha una capacità di diffusione pazzesca e irrazionale. Ho visto scontri come quello di Osimhen con Masiello, che sono andati faccia a faccia, eppure non c'è stato nessun impatto su positività o negatività. Mi ha tranquillizzato il comunicato del Napoli, nessuno si è contagiato a causa nostra, fermo restando che resta complicato capire come si comporta il virus. Oltre a Behrami, forse c'è anche Destro che ha una carica virale bassa. Eravamo decimati per il Torino".



CONTATTO CON DE LAURENTIIS - "L'ho sentito, eravamo felici in due".



LUPERTO - "Con il Napoli facciamo fatica a fare affari, nonostante siano ottimi i rapporti tra le proprietà. Vediamo se arriverà Luperto, non dico niente".