Quella che sta per iniziare sarà una settimana decisiva per capire quale destino avrà la stagione calcistica 2019-20. Nei prossimi giorni si saprà finalmente se il campionato di Serie A potrà essere portato a termine oppure resterà congelato all'inizio di marzo.



In attesa di conoscere il proprio destino i club si preparano alla ripartenza.

Il Genoa, come molte altre società di A, è pronto per riprendere gli allenamenti non prima però di aver ricevuto tutte le necessarie indicazioni dalla autorità competenti. In particolare a Villa Rostan, prima di aprire i cancelli del Signorini Center ai propri tesserati, si vuole conoscere quali saranno le direttive imposte dal protocollo sanitario che dovrebbe essere varato nelle prossime ore dai vertici governativi e ministeriali.



Appena il documento con le relative disposizioni verrà reso noto, il Grifone si attrezzerà di conseguenza. Nel frattempo il club rossoblù ha già provveduto a sanificare il proprio centro sportivo e a predisporre le decine di tamponi necessari per accertare lo stato di salute dei propri tesserati. Una volta eseguiti i tamponi dovranno comunque passare ancora alcuni giorni prima di ottenerne i risultati e quindi dare il via libera alla ripresa degli allenamenti.