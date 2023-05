Dopo la retrocessione della Sampdoria in Serie B, i tifosi del Genoa ne hanno programmato il funerale venerdì 19 maggio. La Gradinata Nord non si è limitata ad organizzare una coreografia dedicata alla retrocessione della storica rivale, che probabilmente prevederà l'utilizzo di dromedari finti e abiti da sceicchi per prendere in giro l'ipotetica cessione mai arrivata, ma è in preparazione anche un vero e proprio corteo che si snoderà dallo stadio fino a Piazza De Ferrari. Il tutto avverrà dopo l’ultima partita del campionato di Serie B, quando il Genoa sfiderà il Bari alle 20.30 di venerdì 19.