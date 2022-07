Dopo Massimo Coda un altro ex attaccante del Lecce potrebbe presto sbarcare nella Genova rossoblù.



Rumors provenienti dalla Turchia confermano infatti dell'imminente arrivo al Genoa di Guven Yalçin, punta 23enne del Besiktas. Per lui si tratterebbe di un ritorno nel nostro Paese dopo la fugace esperienza maturata in Salento due stagioni fa.