Non ancora del tutto salvo in campionato, dove continua a navigare nelle zone medio-basse della classifica, il Genoa si ritrova nelle posizioni di testa di un'altra particolare graduatoria: quella dei chilometri medi percorsi ogni gara.



Secondo i dati diffusi dalla Lega Serie A e riprese quest'oggi dal sito ufficiale rossoblù, il Grifone è quarto in campionato per distanza coperta ad incontro.

Meglio dei 111,01 chilometri medi accumulati dai liguri hanno fatto soltanto tre squadre Inter, Lazio e Napoli, tutte posizionati nelle parti più nobili del torneo.