Ionut Radu, portiere di proprietà dell'Inter e in prestito con obbligo di riscatto al Genoa, ha parlato ai microfoni di TV Telekom Sport, emittente romena, delle sue esperienze al Grifone e all'Avellino: "È stato un anno straordinario per me, la mia migliore stagione. Sei mesi fa non mi sarei mai aspettato di essere dove sono, sono molto orgoglioso di questo. La partita contro la Fiorentina è stata molto buona, non ho subito gol: non succedeva da diverso tempo".



SU UN POSSIBILE RITORNO ALL'INTER - "In questo momento voglio pensare solo alle vacanze, poi vedremo cosa succederà: spero mi aspettino. Il lavoro sarà ricompensato, come ho sempre detto. Il mio cartellino è stato valutato 7 milioni? È un orgoglio per me. Non mi aspettavo di essere a questo livello, ma è solo una motivazione in più per fare meglio".