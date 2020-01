Non c'e rancore ma solo riconoscenza della lettera cheha postato sul proprio profilo Instagram per congedarsi dal Genoa.Dopo settimane di polemiche, alimentate soprattutto dal suo procuratore Oscar Damiani che a più riprese ha attaccato la società ligure per aver preferito Perin al suo assistito, ci ha pensato il diretto interessato a gettare acqua sul fuoco.Attraverso le pagine del popolare social network, il portiere romeno di proprietà dell'Inter, da ieri sera ufficialmente un nuovo giocatore del Parma, ha ripercorso velocemente i 18 mesi trascorsi in rossoblù, ringraziando tutte le componenti del mondo Genoa: "Ripenso a tutto quello che ho passato - ha scritto - alle gioie e alle emozioni, in campo e fuori, con quel gruppo fantastico con cui per un anno e mezzo ho condiviso lo stesso spogliatoio e con voi tifosi, che avete sempre creduto in noi e nel nostro sogno.Questo capitolo emozionante è giunto al termine ed è arrivato il momento di intraprendere una nuova avventura. GRAZIE".