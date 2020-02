Nel 2009, prima di diventare uno dei giocatori più contesi e costosi al mondo, un giovanissimo Paul Pogba fu ad un passo da approdare al Genoa.



A rivelare ad oltre dieci anni di distanza quanto il Grifone andò vicino ad assicurarsi le prestazioni dell'allora emergente talento transalpino è il responsabile del settore giovanile rossoblù Michele Sbravati: "L'avevo visto giocare in Francia - ha raccontato al Secolo XIX - ero con mia moglie, si è accorta anche lei di quanto fosse forte. Si liberava dal Le Havre per 96mila euro. Andammo a parlargli in una banlieue, ma c'era già il Manchester...".