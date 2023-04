L'ex presidente del Genoa Aldo Spinelli, sempre molto vicino agli ambienti rossoblù, ha rivelato un retroscena relativo all'ingaggio di Alberto Gilardino come tecnico della prima squadra: "Prima di lui avevano contattato Ranieri, Donadoni e altri - ha raccontato a SVSport.it - ma alla fine sono stati fortunati e bravi nello scommettere su un giovane capace e con entusiasmo. I fatti li hanno dato ragione perché se fosse arrivato a inizio anno oggi il Genoa avrebbe gli stessi punti del Napoli".



L'imprenditore si sbilancia nettamente poi circa la possibile promozione del Grifone in A: "Io incrocio le dita ma un Genoa splendido come quello che ho visto quest'anno meriti la promozione. Credo che ormai i primi due posti di B siano assegnati a Genoa e Frosinone".



Spinelli ha infine confermato le sue sensazioni positive anche riguardo al possibile salvataggio della Sampdoria: "Sappiamo che i genovesi sono un po' tirchi però credo che qualcosa si stia muovendo. Auguriamocelo perché avere due squadre in Serie A è un bene per tutti".