Il suo presente è al Cesena, in Serie C, ma nel suo futuro ci sarà ancora il Genoa, club che ne detiene il cartellino e che di recente ha deciso di allungargli il contratto fino al 30 giugno 2024.



Punto di forza dei romagnoli in terza serie, dove ha realizzato 4 reti e due assist in 20 presenze stagionali, Antonio Candela spera di ripercorrere le orme del pari ruolo e corregionale Andrea Cambiaso, riuscito ad imporsi in rossoblù dopo aver fatto una lunga gavetta nei campionati inferiori.



Nell'attesa di capire se il percorso del 21enne spezzino sarà simile a quello del genovese classe 2001, il Grifone ha deciso di legarlo a sé per altre due annate.



Lo riferisce il portale TuttoC.com.