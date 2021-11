La buona prestazione personale non basta per lenire in Nicolò Rovella la delusione accusata dopo lo 0-0 del suo Genoa contro il Venezia: "Ci aspettavamo e meritavamo qualcosa di più - ha dichiarato il centrocampista rossoblù a Dazn - Abbiamo avuto le nostre occasioni ma ci è andata male. Stiamo migliorando e stiamo diventando sempre più squadra. Ci manca ancora un po' di lucidità sotto porta ma miglioreremo".



Malgrado il Grifone fatichi ad ingranare, il 19enne lombardo continua a sfoderare prestazioni importanti: "Giocare bene per me è importante ma prima viene il risultato della squadra. Siamo tutti giocatori pronti, preparati e chiunque scende in campo gioca al massimo delle proprie possibilità. Per uscire da questa situazione dobbiamo continuare ad essere squadra. Le occasioni che costruiamo prima o poi verranno buttate dentro e quindi arriveranno anche i punti".