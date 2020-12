Passano le settimane ma il tanto atteso rinnovo di contratto di Nicolò Rovella con il Genoa non arriva.



A sei mesi dalla conclusione del legame che lo cinge al Grifone fino al prossimo 30 giugno, il giovane regista lombardo non pare avere intenzione di apporre la propria firma per un nuovo rapporto con la società che lo ha cresciuto e fatto esordire in Serie A. Ciò significa che, salvo novità, tra poco più di un mese Rovella sarà formalmente libero di accordarsi per luglio con un altro club passando a difenderne i colori a parametro zero.



Una situazione che da un lato infastidisce non poco il Genoa ma dall'altro solletica la fantasia di molte società nostrane. In particolare Inter, Roma e Juventus sono da mesi all'opera con l'entourage del ragazzo per convincerlo ad accettarne la corte. In vantaggio, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe i bianconeri la cui proposta prevedrebbe l'acquisto immediato già a gennaio con la possibilità di lasciare Rovella in prestito al Grifone per una o due stagioni.