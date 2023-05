Il pareggio di Bolzano, ottenuto contro un coriaceo Sudtirol, avvicina ulteriormente il Genoa al suo obiettivo stagionale.



Complice anche il medesimo risultato ottenuto dal Bari, ultima residua avversaria del Grifone nella corsa alla promozione diretta, in casa con il Cittadella, i rossoblù sono riusciti a mantenere sei lunghezze di distanza dal terzo posto a tre giornate dal termine del torneo. Ciò significa che già sabato prossimo la squadra ligure potrebbe ottenere la matematica certezza del ritorno in Serie A dopo un solo anno di permanenza in cadetteria.



Perché ciò si verifichi dovranno però avvenire due eventualità. La prima è che il Genoa batta un Ascoli in piena corsa play-off e che contestualmente il Bari non faccia altrettanto con il Modena in Emilia. In alternativa alla truppa di Gilardino potrebbe bastare anche un pareggio a patto che i canarini vincano con i pugliesi permettendo ai liguri di portare a sette i punti il proprio vantaggio.



Se una delle due circostanze dovesse concretizzarsi lo scontro diretto in programma a Marassi nell'ultimo turno del torneo non sarebbe più tale in quanto il Bari non avrebbe più alcuna possibilità di superare o affiancare il Genoa al secondo posto.