Stefano Sabelli, terzino del Genoa, è stato intervistato questa mattina dal Secolo XIX:



Il giocatore rossoblù ha parlato del prossimo impegno che attende il Grifone: “Il Frosinone è una squadra che gioca bene ed è allenata da un tecnico che conosco: va dato merito a loro per quello che stanno facendo. Sono in fiducia, hanno tanti punti e se fossi in loro proverei a giocarmela. Potrebbe essere un vantaggio per noi rispetto alle ultime gare fatte al Ferraris quando gli avversari si sono sempre chiusi. Detto questo, dobbiamo concentrarci su come prepararla noi: avendo anche una settimana più lunga il mister avrà tempo per aiutarci“.