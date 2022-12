Un anno e mezzo dopo il suo arrivo al Genoa, il club rossoblù ha completato ufficialmente l'acquisto di Caleb Ekuban.



Il 28enne attaccante italo-ghanese era stato prelevato nell'estate 2021 dal Trabzonspor ma due rate del suo cartellino non erano fino ad oggi ancora state saldate dal club rossoblù. Una mancanza saldata nei giorni scorsi quando il Genoa ha versato in un'unica trance gli 1,4 milioni di euro residui nelle casse della società turca.



Un'azione, raccontata oggi dal Secolo XIX, che evita eventuali problemi ai rossoblù, passibili in caso di mancato pagamento di finire vittima di un contenzioso legale con il club di Trebisonda.