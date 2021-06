Non è insolito vedere Genoa e Sampdoria scontrarsi sul mercato all'inseguimento di un obiettivo comune.



Una circostanza piuttosto ricorrente che presto potrebbe riproporsi con un giovane attaccante spagnolo. Secondo voci che rimbalzano dalla penisola iberica, rossoblu e blucerchiati starebbero entrambi pensando a Pablo Rodriguez, attaccante classe 2001 messosi in luce nell'ultima stagione con la maglia del Lecce in Serie B.



Il giovane, nativo delle isole Canarie è cresciuto nel vivaio del Real Madrid, è legato al club salentino da altri 3 anni di contratto ma di fronte ad una chiamata proveniente dal massimo campionato né lui né il Lecce potrebbero resistere.