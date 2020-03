È un Toni Sanabria rinato quello che si sta ammirando con l'avvento del nuovo anno e soprattutto con l'arrivo sulla panchina del Genoa di Davide Nicola.



L'oggetto misterioso visto all'opera nella prima parte di stagione sembra una copia sbiadita del giocatore generoso ed incisivo ammirato negli ultimi due mesi. Gran parte del merito della metamorfosi dell'attaccante paraguaiano è da imputarsi al neo mister rossoblù, abile a rimotivare l'ex centravanti della Roma: “Sento la fiducia del tecnico dal primo giorno in cui è arrivato - ammette lo stesso Sanabria ai microfoni del sito ufficiale del Grifone nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno - Per un attaccante è sempre bello segnare. Quello che conta di più però è il gruppo, la prestazione della squadra. Stiamo facendo meglio rispetto a prima, non possiamo mollare di un centimetro per raggiungere l’obiettivo”.



E con un Sanabria così l'obiettivo salvezza appare sempre meno una chimera...