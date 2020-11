Le due reti siglate questo pomeriggio da Gianluca Scamacca contro la Sampdoria non solo hanno permesso al Genoa di superare il quarto turno di Coppa Italia ai danni dei cugini ma rappresentano anche un bel traguardo personale per il centravanti rossoblù.



Grazie alla doppietta odierna l'ex Sassuolo diventa infatti il nuovo capocannoniere della seconda competizione nazionale, salendo a quota quattro gol in appena due partite e scavalcando in un colpo solo Mancuso dell'Empoli e Johnsen del Venezia, fermi a tre. Già nel turno precedente, contro il Catanzaro, il 21enne romano aveva messo a referto due marcature, confermando un feeling particolare con la Coppa Italia. Scamacca, infatti, si è laureato re dei bomber di coppa già nella passata edizione del trofeo, quando con la maglia dell'Ascoli segnò altre quattro reti.