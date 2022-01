Il Genoa ha ufficializzato il suo terzo acquisto in questa finestra di trasferimenti dopo l'arrivo dell'esterno destro Hefti dallo Young Boys e del difensore Ostigard, proveniente dal Brighton: si tratta di Kelvin Yeboah, attaccante classe 2000 italo-ghanese, in arrivo dallo Sturm Graz e nel giro della nazionale Under 21 azzurra.



Questo la nota del club rossoblù: "Kelvin Yeboah, maglia n° 45, è il nuovo colpo di mercato per l’attacco. È stato prelevato, a titolo definitivo, dallo Sturm Graz. Per lui 11 gol, con 5 assist, in 18 partite della Bundesliga austriaca 21/22, vice-capocannoniere del torneo e titolare in Europa League. Nato ad Accra, in Ghana, il 6 maggio 2000, è cresciuto in Italia e fa parte della Nazionale U21 azzurra. Il suo talento è esploso subito, a livello professionistico, con gli austriaci del Wsg Tirol, confermandosi nello Sturm Graz".



"Siamo molto contenti di aver riportato in Italia un giocatore di grande attrattiva sul mercato, giovane ma con già molteplici esperienze e ottime statistiche in queste stagioni", ha dichiarato il neo-general manager del Genoa Spors.